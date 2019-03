Waterschappen moeten jaarlijks 100 miljoen extra investeren door klimaatverandering

Gevonden: trouwring, tussen Le­go-steen­tjes van de kringloop­win­kel.

12:06 Kringloopgroep Aktief in Groenlo, Gelderland, zoekt de eigenaar van een trouwring die tussen een ingeleverde verzameling Lego-steentjes zat. De oud-zilveren ring van het merk Désirée was gevonden door een klant die de Lego-steentjes had gekocht bij de kringloopwinkel in Groenlo. ‘Deze goudeerlijke klant ging met de ring terug naar de winkel. Hulde!’, schrijft de winkel in een bericht op Facebook.