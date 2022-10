Watertaxi's voeren dagen voor fataal ongeluk Terschelling sneller dan toegestaan

Op de Waddenzee geldt een maximum van 20 kilometer per uur voor boten tot 20 meter als ze tussen zonsondergang en zonsopkomst varen. Volgens de Leeuwarder Courant voer de 11,3 meter lange Stormloper ten tijde van het ongeluk, vlak na twee bochten, 28 kilometer per uur. Het grootste deel van de overtocht was dat 45 kilometer per uur. De snelboot De Tiger, die ruim 50 meter lang is, voer vlak voor de botsing 55 kilometer per uur.