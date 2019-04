Wauw, wat een helden!

Eigenlijk vindt Allard dat hij iets heel gewoons heeft gedaan. Maar soms, weet hij nu ook, wordt iets heel gewoons juist heel bijzonder. Dat gebeurde in januari van vorig jaar, toen wijkagent Marsie met een collega op weg was naar een melding over een zakkenroller om op weg daar naar toe te stuiten op een mogelijk slachtoffer van een ongeluk. Marsie belandde nadat zijn collega hem vroeg de ondersteuning van de vrouw over te nemen op straat. Daar maakt hij het zichzelf ongemakkelijk, om te zorgen dat de gewonde het juist zo gemakkelijk mogelijk zou krijgen. ,,Ik wist dat het even zou duren voor een ambulance zou komen, dat had ik al via de mobilofoon begrepen. Iedereen kan zich voorstellen dat het op straat niet echt gemakkelijk is te wachten, zeker niet als je pijn hebt. Dat is geen pretje. Dus ben ik gaan zitten om haar te ondersteunen.’’ En terwijl Marsie daar zo zit, vraagt iemand of er een foto genomen mag worden. Tuurlijk, zegt hij. En dus wordt er geklikt. Zo wordt vastgelegd hoe hij aan het werk is. Gewoon. Dat het ook bijzonder is, krijgt Marsie pas ’s avonds in de gaten. ,,Ik ging naar het theater en had mijn telfoon dus uitstaan. Toen ik hem aanzette, dacht ik nog dat er iets met iemand was gebeurd. Ik had zo veel berichten.’’ Wat blijkt, de foto die overdag werd gemaakt, raast over het internet. Mensen worden geraakt door de compassie die Marsie toont. Die krijgt alleen maar een extra lading omdat de vrouw een hoofddoek draagt en de politie juist onder vuur ligt vanwege etnisch profileren. ,,Ik heb een brief gekregen van een Iman, die zegt dat het ook zo kan. Ik weet dat de foto is gevonden bij een vluchteling in Libanon, met een Arabische tekst eronder.’’ Dat terwijl hij het zelf vanzelfsprekend vindt dat hij iedereen helpt. ,,Ik behandel mensen zoals ik zelf ook graag behandeld wil worden, zonder aanzien des persoons. Ik heb er in de afgelopen dertig jaar trouwens wel vaker zo bijgezeten. Toen is het nooit zo opgevallen.’’ Maar hoe alledaags Marsie zijn prestatie ook vindt, de agent is blij dat hij erom wordt beloond met een penning. Die beloning ziet hij als eentje voor alle agenten, die net als hij elke dag op straat weer hun werk doen. En als een herinnering aan datgene waarmee we de wereld zo eenvoudig een beetje mooier kunnen maken: hulp bieden als een ander het kan gebruiken. ,,Ik zag het nog bij de marathon in Rotterdam. Toen een mevrouw gevallen was snelde iedereen toe: de een met wat snoep, de andere een natte washand voor haar gezicht. Het is geen hogere wiskunde, zo simpel kan het zijn.’’