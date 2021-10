Wc verstopt, rioolwater in de kelder, tuin overhoop: flinke schade na aanleg glasvezel

Over de liefde: ‘Veel mannen boven de vijftig zijn niet zo leuk’

18 oktober In de gloednieuwe podcast Over de liefde van het AD gaat columnist Debby Gerritsen op zoek naar de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestje relatie nog wel van deze tijd? En: wat moeten we doen om liefde te vinden? In de derde aflevering praat Debby met schrijfster Saskia Noort over single zijn en daten: ‘Veel mannen boven de vijftig zijn niet zo leuk’