We annuleren onze feestjes, maar vinden ook dat scholen dicht moeten

Veel Nederlanders blazen hun verjaardagsfeest of een andere sociale bijeenkomst af vanwege corona. Dat blijkt uit honderden reacties die lezers ons sturen. Het dringende advies van hoogleraar virologie en corona-expert Marion Koopmans om vooral thuis te blijven, is dus niet aan dovemansoren gericht. Toch houdt niet iedereen zicht aan de ‘sociale onthouding’. ,,Zolang de scholen openblijven, heeft dat weinig zin.’’

Het antwoord op onze oproep of lezers feestjes schrappen, wordt door een grote meerderheid met ‘ja’ beantwoord. ,,Het wordt tijd dat wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Wat is er op tegen om een land twee of drie weken totaal op slot doen? En uit goed fatsoen zouden we thuis moeten blijven, zeker voor de oudere mensen. Mijn persoonlijke oproep is dan ook: blijf met z’n allen twee weken binnen. Deken over je hoofd’’, aldus Vincent van Anraad. Volgens hem zorgt deze vrijwillige quarantaine niet alleen voor een beperkt risico op besmetting, maar ook voor onthaasting en minder CO2-uitstoot.

Geschrapt

Verjaardagsfeestjes, familieweekendjes, babyborrels, jubilea. Ze zijn dit weekend bijna allemaal geschrapt of in kleine kring gevierd, zo blijkt uit de reacties. De tiende verjaardag van Fiene gaat vandaag in ieder geval wel door. Al laat ze weten dat er veel mensen niet komen. ,,Dat is jammer, maar gelukkig komen mijn opa en oma wel. Ik hoop dat mijn verjaardag alsnog leuk is en dat ik lekker veel cadeautjes krijg.’’

Sandra Vreugdenhil noemt de oproep van corona-expert Koopmans om thuis te blijven ‘ontzettend humoristisch’. ,,Dat kan ik niet serieus nemen zolang de scholen openblijven. Ik moet binnen blijven om niemand te besmetten, maar mijn vier pubers gaan iedere dag de deur uit en naar school waar nog 1600 leerlingen verblijven. Al die leerlingen komen weer naar huis waar het besmetten verder gaat.’’

Volgens haar hoort Koopmans te pleiten voor een sluiting van alle scholen. ,,Net zoals in de rest van Europa. Daar zijn ze wel doordrongen van de ernst van dit virus. Hier niet: we zijn goed in het communiceren van tegenstrijdige berichten. Iedereen moet in een sociaal isolement. Maar de jeugd niet. Krankzinnig!’’

Zingen en dansen

Een jaar lang had Melanie Bishop toegeleefd naar haar 50e verjaardag. ,,Na maanden van voorbereiding en oefenen met zingen en dansen, was ik er deze week helemaal klaar voor. Ik heb besloten mijn feest te annuleren. Ik ben op 15 maart 1970 geboren en zou dit vannacht tijdens het feest met al mijn dierbaren vieren. Helaas, ik durfde het risico niet te nemen.’’

Marijke de Waal pleit juist voor het in quarantaine plaatsen voor ouderen en kwetsbare mensen, in plaats van het sluiten van scholen. ,,Juist deze groep zorgt voor overbelasting van de ziekenhuizen. Deze quarantaine schaadt de economie niet en je geeft ouderen en kwetsbaren een goed excuus om binnen te blijven. We zouden wel een oplossing moeten bedenken voor de boodschappen.’’

Veel lezers vinden dat er nog steeds nonchalant wordt gedacht over het coronavirus. Ze hopen dat er strengere (overheids)maatregelen worden genomen en doen een beroep op landgenoten om zich solidair te verklaren door sociale onthouding.

Quote We moeten juist veel meer de ouderen en kwetsbaren isoleren en het gewone leven door laten gaan Alex Langhorst

Die oproep vindt vooralsnog geen gehoor bij Alex Langhorst. Hij maakt zich totaal niet druk om het virus. ,,Het is een griep zoals alle anderen, alleen is daar geen vaccinatie voor ontwikkeld. De meeste mensen overwinnen deze griep gewoon. Ik baal ervan dat het sociale op slot gaat, we zouden juist veel meer de ouderen en kwetsbare mensen moeten isoleren en het gewone leven gewoon door laten gaan. Je moet nu bijvoorbeeld ook niet bij je oma op bezoek willen gaan, dat is gewoon dom, maar het is wat mij betreft overdreven om dingen zoals een avondje met vrienden of uitgaan te cancellen.’’

Extreem spannend

Kelly Veenstra en haar familie beleven extreem spannende dagen. ,,Wij krijgen de thuiszorg drie maal per dag over de vloer, omdat mijn stiefvader al jaren ongeneeslijk ziek is. Hij vecht al jaren tegen zijn aandoening. We moeten er niet aan denken dat hij corona krijgt, dat zal hij niet overleven. Veel mensen roepen ‘het is maar een griepje’, maar voor ons is het al een paar dagen extreem spannend. We hebben maatregelen genomen dat niemand meer het huis in mag komen. We nemen de thuiszorg niks kwalijk we steunen ze, deze mensen komen bij alle kwetsbare mensen thuis, ook de zorg loopt met een enorme spanning. Maar mbo's blijven voorlopig open en veel mensen uit de zorg zijn mbo-stagiaires. Zij komen ook op scholen en kunnen onbewust corona oplopen. Ik bid dat premier Rutte strengere maatregelen gaat opleggen voor heel Nederland.’’

