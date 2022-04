We beschermen ouderen, maar de echte plaag zijn jongeren op een e-bike

Als je in de binnenstad van een gemeente woont, zoals mijn gezin en ik, komen de nieuwe trends en hypes gewoon voorbij op de stoep. Na een verblijf van twee weken in Turkije, vanwege de productie van een documentaire, viel me plotseling iets op: ontzettend veel ouderen droegen een helm tijdens het fietsen.



Het verbaasde me dan ook helemaal niets dat een paar dagen later in deze krant een interview stond met Martin Damen van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Hij ziet een toename van fietsongelukken en pleit daarom voor een verplichte fietshelm voor 60-plussers. Dat betoog was dus helemaal niet gek. Het is voor ons eigen bestwil.