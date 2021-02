We deden ‘Wat mis je het meest?’, ons favoriete onderwerp

We zaten een beetje verslagen tegenover elkaar, mijn beste vriend en ik. De sneeuw was weer weg. Het ijs gebroken. De zon brak nog niet door. De avondklok bleef. De Britse variant hing in de lucht. Gommers had gezegd dat hij niets durfde te zeggen over een stip aan de horizon. Dan maar weer wijn, zeiden we.