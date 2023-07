We komen met een nieuwe Ondernemersprijs en jij kan deze zomer stemmen op de kandidaten

Het AD wordt gelezen door veel werknemers en klanten van bedrijven, maar óók door ondernemers zelf. Voor hen komen we begin september met de eerste editie van de Nationale Ondernemersprijs van ADR en De Ondernemer. Waarom deze prijs? We willen laten zien dat ondernemers van kleine en middelgrote bedrijven een belangrijke ruggengraat van ons land vormen, legt hoofdredacteur Paul van den Bosch uit.

Het AD wordt goed gelezen door mensen die als ‘zakelijke beslissers’ worden aangeduid. Zij geven leiding in een bedrijf of bij de (semi-)overheid. Zij kunnen daar dus strategische beslissingen nemen (die hopelijk ook worden opgevolgd). Volgens het Decision Makers Survey (editie 2022) hebben we het over een groep van 605.000 mannen en vrouwen. Daarvan bereiken wij er 55,5 procent - een plek nog achter NU.nl en De Telegraaf en ruim vóór andere media als BNR, De Volkskrant en het FD.

Wij merken sowieso dat we goed worden gelezen door ondernemers, met name digitaal. En jullie lezen weer graag over ondernemers, over mensen die initiatief en risico’s nemen, dat zien we ook terug in de cijfers. Daarbij sluiten we echt niet de ogen voor misstanden die ook in het bedrijfsleven voorkomen. In Nederland vormen kleine en middelbare bedrijven 99 procent van alle ondernemingen, maar het imago van de BV Nederland wordt vaak bepaald door wat Shell, Ahold en de KLM doen. Als het daar regent, begint het in het mkb te druppelen.

De komende maanden is onze aandacht nadrukkelijk gericht op die bedrijven van kleine en middelbare grootte. Op donderdag 7 september reiken we in de Utrechtse Jaarbeurs de eerste editie van de Nationale Ondernemersprijs van ADR & De Ondernemer uit. Allereerst: wat is ADR? Dat is het AD (het landelijke medium en de zeven regionale titels in de Randstad) en de zeven regionale dagbladen in Oost- en Zuid-Nederland. Zoals BN DeStem, PZC en De Gelderlander, om er een paar te noemen. En De Ondernemer is een platform binnen ons moederbedrijf DPG Media dat zich digitaal richt op die specifieke doelgroep.

Waarom hebben we deze nieuwe prijs in het leven geroepen? We willen laten zien dat ook het bedrijfsleven een belangrijke ruggengraat van ons land vormt. Het zorgt voor werkgelegenheid, inkomsten, sociale cohesie en vernieuwing. Ik schreef het eerder: mensen in loondienst (ik ben er zelf ook één) kunnen zich vaak niet voorstellen wat er bij komt kijken om een bedrijf op te starten, te ontwikkelen en gezond te houden. Ook wij journalisten stappen daar soms net te makkelijk overheen.

Deskundige verslaggevers van al die redacties in het land hebben eerder dit jaar een lijst van meer dan honderd bedrijfsnamen aangeleverd. Daarmee hadden we meteen een mooie regionale spreiding. Uiteindelijk heeft een jury deze teruggebracht tot tien namen. Wie zaten in die jury? Annemarie van Gaal, columniste en ondernemer. Michiel Muller, ondernemer, nu van retailer Picnic. En Jacco Vonhof, zelf ondernemer en voorzitter van MKB Nederland. Specialisten die zelf weten wat het is om een bedrijf te runnen. Zij kwamen tot een definitieve lijst met stuk voor stuk goede kandidaten voor de Nationale Ondernemersprijs.

Deze tien namen maken wij rond 1 augustus bekend. Daarna heb jij drie weken de gelegenheid om digitaal te stemmen via AD.nl, de regiotitels van ADR of bij De Ondernemer. Het is dan ook een publieksprijs. De kandidaten zullen wij in die periode uitgebreid aan u voorstellen. Welke bedrijven het zijn? Nog even geduld. De tien ondernemers worden de komende weken geïnformeerd dat zij in de race zijn voor deze nieuwe ondernemersprijs.

Eén ding kan ik al wel zeggen: ze komen overal vandaan: van Friesland tot Zeeland, van Zuid-Holland tot Gelderland. Het is een nationale prijs met liefde voor de ondernemers in alle regio’s. De uitreiking is op 7 september in Utrecht. Dan zullen we ook een aanmoedigingsprijs uitreiken. Die winnaar zullen we wel zelf kiezen. Houd de krant en onze digitale kanalen dus in de gaten in de komende periode.

