We moesten er lang op wachten, maar lente is nu echt in zicht: na het weekend 20 graden

Met deze fiets vallen is bijna onmogelijk: ‘Kan dé oplossing zijn voor onzekere ouderen’

Een fiets die niet omvalt, zonder zijwieltjes als hulpmiddel? Die komt er binnenkort, want op de TU Delft is een elektrische tweewieler in de maak die ervoor zorgt dat je als fietser stabiel blijft. Ook als je wordt verrast door een windvlaag of plotseling door een kuil rijdt. ,,Voor mijn moeder van 90 die te onzeker is om te fietsen, kan dit een oplossing zijn.”