We snakken naar mangomomentjes, maar wie heeft er tijd voor?

Update Man (72) omgekomen na schietinci­dent met jagers

11:16 Een 72-jarige inwoner van Vriezenveen is vanochtend om het leven gekomen bij een schietincident op de Paterswal in zijn woonplaats. Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is. De politie heeft daarom een groot onderzoek op de plek van het incident ingesteld.