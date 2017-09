We Stoppen! Don (59) stopt na 40 jaar met roken

Tijdens de actie We Stoppen! gaan vijftig Nederlanders van 1 tot en met 5 oktober een uniek sociaal experiment aan. Het doel? Afrekenen met hun hardnekkige rookverslaving. Ook kunstenaar Don Soepboer (59) uit Enschede doet mee. Hij rookt een pakje per dag. ,,Roken is voor mij een maatje. Ik moet gewoon sigaretten bij me hebben.''