‘We voelen ons nu eenzamer dan ooit’: drie adviezen ter bestrijding

‘We zitten midden in een wereldwijde eenzaamheidscrisis. Niemand van ons is er immuun voor’, stelt Noreena Hertz in haar boek De eenzame eeuw, dat net is verschenen. Normaal gesproken zou ze in Nederland zijn, nu geeft ze interviews vanuit haar thuiskantoor. We spreken de hoogleraar economie aan het University College London via Skype: ,,Ik mis het persoonlijke contact enorm. Online kun je iemands lichaamstaal niet goed zien en elkaar niet in de ogen kijken, terwijl dat helpt om je met iemand verbonden te voelen.’’