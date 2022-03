We zijn druk met de oorlog. Misschien wel iets te druk

Nog even over de gemeenteraadsverkiezingen. Veel saaier kan een column niet beginnen, dat besef ik. Maar ik wilde het toch gezegd hebben. Want wie het concept democratie lief heeft, stemt ook in eigen gemeente op een favoriete partij (kom op, het kan nog tot 21.00 uur). Stemmen heeft zin. We wonen immers in Nederland, niet in Rusland. ,,Wij gebruiken geen raketten, ons wapen is het rode potlood”, zei onze premier dit weekend in een dringende oproep aan het volk om te gaan stemmen. Rutte was bang dat wij de gemeenteraadsverkiezingen zouden vergeten. Omdat ons hoofd er niet naar staat. We zijn te druk met de oorlog. En dat snapt hij heus wel. Want oorlog is ook erg. Maar stemmen is belangrijk. Juist nu.