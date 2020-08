‘We zullen culturele en religieuze verschillen ook post-corona omarmen, hoop ik’

Terwijl het mondmasker in steeds meer landen usance is, willen wij er maar niet aan. Lang kan dat mijns inziens niet meer duren; mondmaskers horen bij de nieuwe realiteit. Ik heb er acht inmiddels, in verschillende kleuren en looks. Van goudkleurig leer tot klassiek-Brits geruit katoen en van een zachtroze exemplaar met glanzende ‘Black Fashion Matters’-opdruk tot diverse gedessineerde creaties. Mijn favoriet is het masker dat ik eind maart bij een bevriende ontwerpster heb geshopt: een kek instapmodelletje met striksluiting (beter dan die knellende oorelastieken), uitgevoerd in het printmotief dat vaak wordt omschreven als ‘typisch Afrikaans’. Problematisch, deze benaming, omdat het Afrikaanse continent meer dan vijftig landen telt en bewoond wordt door ik-weet-niet-hoeveel volkeren met allemaal een eigen taal, cultuur en, ja, dus ook stijl.