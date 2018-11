Webcamafperser Aydin C. weigert te praten in hoger beroep

Het gerechtshof in Amsterdam probeert vandaag om webcamafperser Aydin C. (40) aan de praat te krijgen. De pogingen zijn tot nu toe tevergeefs. De veroordeelde afperser uit Tilburg zit de hele dag al onderuitgezakt in zijn stoel en reageert niet op vragen. Ook heeft hij aangegeven geen vertrouwen te hebben in het hof.

,,Is het nou niet moeilijk om steeds niets te zeggen?’’, vroeg de voorzitter van het gerechtshof in Amsterdam, waar het hoger beroep in de zaak tegen C vandaag dient. ,,Het lijkt mij zo eenzaam om niet te spreken. U zit nu vijf jaar vast en nog kunt u er niet doorheen breken. Als ik het dossier zo doorneem, dan denk ik: die man moet heel eenzaam zijn. Ik heb daar wel mee te doen, met die eenzaamheid.’’

C. gaf geen krimp. Zijn ogen gericht op het papierwerk voor hem. ,,De weerzin spat er vanaf bij u’’, vervolgde een van de raadsheren. ,,U doet uw best een ongeïnteresseerde indruk te maken, schrijft af en toe wat op, zit onderuit. Maar klopt het dat u hier niets van wilt weten? Voelt u zich niet uitgedaagd het gesprek aan te gaan? Bent u er bang voor?’’

Laatste kans

Een halve minuut later moest ze constateren dat elke reactie uitbleef, zoals ook de derde raadsheer ondervond. ,,U heeft ons een tunnelvisiehof genoemd. Maar dit hele dossier maakt ons juist heel nieuwsgierig. Wij proberen weg te blijven uit die tunnel. Ik wil u nog meegeven dat zo’n hoger beroep de laatste kans is nog iets over de feiten te zeggen, al die vragen van ons te beantwoorden. Maar u geeft ook mij geen sjoege. Dat vind ik oprecht jammer.’’

De veertig jarige C., oorspronkelijk uit Tilburg, is vandaag verplicht aanwezig bij zijn strafzaak, nadat hij maandag was weggebleven. Kort na aanvang zegde hij het vertrouwen in het hof op en kondigde hij aan vragen niet te beantwoorden.

Het OM wil dat C. opnieuw geobserveerd wordt in het Pieter Baan Centrum, omdat daar tegenwoordig een afdeling is speciaal voor gedetineerden die weigeren te praten. C. werd eerder na drie weken uit het PCB gestuurd omdat medewerkers niks voor elkaar kregen met hem.

Canada

Vorig jaar kreeg de Tilburger, die zich op internet vaak voordeed als het minderjarige meisje Kelsey, bijna elf jaar cel wegens digitale stalking en afpersing. Ook werd hij bestraft voor het maken en verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs. Zowel hij als het OM ging in hoger beroep. Tijdens eerdere behandelingen van zijn zaak bleek dat hij van diverse meisjes naaktfoto’s naar hun familie, vrienden en school had gestuurd.

De webcamafperser moet ook in Canada terecht staan. Daar wordt hij van dezelfde feiten verdacht. Een van zijn slachtoffers, de toen 15-jarige Canadese Amanda Todd, werd zo wanhopig van de afpersingen van C. dat ze geen andere oplossing zag en een eind aan haar leven maakte. Omdat het moeilijk aan te tonen is dat C. verantwoordelijk is voor de dood van het meisje, staat hij in Canada enkel voor dezelfde feiten terecht als hier in Nederland.