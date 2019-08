Webcamafperser stopt strijd in Nederland en wil naar Canada voor zelfmoord Amanda

Webcamafperser Aydin C. - vooral berucht vanwege de zelfmoord van zijn Canadese slachtoffer Amanda Todd - trekt zijn cassatie tegen zijn veroordeling in Nederland in. Dat bevestigt zijn advocaat Robert Malewicz. C. wil zo snel mogelijk uitgeleverd worden aan Canada voor de rechtszaak over de dood van Amanda. C. zegt namelijk ook in die zaak onschuldig te zijn.

De volgens justitie uiterst geraffineerde C. werd eind vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot 10 jaar en 8 maanden cel. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan digitale stalking, afpersing en oplichting van 34 jonge meisjes en vijf homoseksuele mannen. Hij is daarnaast beschuldigd van productie, bezit en verspreiding van kinderporno, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.

C. werd vooral berucht vanwege de Canadese tiener Amanda Todd, die hij zo manipuleerde en digitaal achtervolgde dat ze in 2012 zelfmoord pleegde. Voor die zaak zal C. in Canada berecht worden. Canada wil hem zelf voor de dood van het meisje voor de rechter slepen. Dat kon nog niet omdat C. in cassatie was gegaan tegen zijn veroordeling in Nederland.

‘Hooguit achteraf gelijk’

Maar nu hij dat intrekt, kan hij naar Canada worden uitgeleverd. C. claimt in alle zaken onschuldig te zijn. Omdat hij al sinds begin 2014 in de cel zit, zou hij in de praktijk over anderhalf jaar (na tweederde van zijn straf) al op vrije voeten kunnen komen. Omdat zijn cassatie en een eventueel nieuw proces bij het gerechtshof waarschijnlijk niet binnen die periode is afgehandeld, zal hij ‘hooguit achteraf gelijk krijgen’ als hij zijn zaak in Nederland alsnog wint. Dan dreigt echter een nieuwe celstraf in Canada.

C. beweert ook in de zaak Amanda Todd onschuldig te zijn. Door nu al een proces in Canada mogelijk te maken, zal hij in theorie minder lang ‘onschuldig’ in voorarrest zitten. C. zal dan echter wel in Canada onschuldig moeten worden verklaard. Wanneer C. eventueel naar Canada wordt uitgeleverd, is nog onduidelijk.

Amanda Todds zaak werd wereldberoemd doordat zij op een youtube-filmpje met tekstborden beschreef door welke hel zij hing in de periode dat C. haar leven verwoestte. De digitale terreur leidde ertoe dat Amanda zich van het leven beroofde. Amanda's moeder woonde enkele keren het proces in Nederland bij.

Mocht C. in Canada wel worden veroordeeld, heeft hij de garantie dat hij die ‘Canadese’ straf in Nederland mag uitzitten. Die komt dan bovenop het restant van de ‘Nederlandse’ celstraf die hij nog heeft te gaan.