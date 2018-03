Week zonder vlees? Nee, niet gelukt

Een week geen vlees? Het is me niet gelukt. Ik ben er geeneens aan begonnen. Van alle kanten werd me gevraagd: ,,Doe jij ook nog mee?''



,,Waaraan? De Postcodeloterijkanjer?''



Ik vernam te laat over deze week zonder vlees. Ik had wel net tarbotgraten in huis gehaald om een lekkere gevulde vissoep te maken, maar toen stond ook de grote pan verse vleesbouillon al op het gasfornuis, met daarnaast een heerlijk pruttelend pannetje hachee.



Toen ik in abri’s de Suit­supply-posters zag waarop zoenende mannen zijn weggekrast met grote zwarte pennenstreken, begreep ik dat er iets zonder vlees bezig was. En de steen door de ruit van een Joods restaurant maakte duidelijk dat sommigen tegen een bepaald soort vlees zijn.

En dan: een week geen Remco Campert. Hoe gaat me dát lukken? De 88-jarige meldt hij dat hij zich te moe en te oud voelt om nog wekelijks te schrijven. Het laat zien hoe kwetsbaar het leven kan zijn.



Uitgerekend op diezelfde dag krijg ik een mail van mijn bijna 86-jarige vader. Ook broos, oud, gezond en heel helder van geest. Wel heeft hij afgelopen jaar 'een jasje uitgedaan'. Hij loopt lichtelijk kromgebogen. En hij waggelt. Ik ben een kind van mijn vader; ik waggel inmiddels ook.



Mijn vader woont in Polen en houdt ons regelmatig via e-mail op de hoogte van het reilen en zeilen. Zo heeft hij kippen. Toen mijn kinderen nog klein waren, mailde hij dat de Poolse kippen waren weggelopen. Dat ze op weg waren naar Nederland omdat ze wilden zien waar de jongens woonden. De spannende reis werd per mail verslagen. Op een bepaald moment, toen we een weekend weg waren, hebben wij eieren in de slaapkamers van de jongens gelegd. ,,Ach, de kippen zijn langsgekomen terwijl wij weg waren!'' Avontuur voorbij.

Zijn we bij mijn vader op bezoek in Polen, dan is het één vette vleesparade. Met grote biefstukken in de pan, of achter zijn huis een ouderwetse fik om daarboven vette worsten te braden. En elke morgen verse eieren met knapperig uitgebakken spek.



Ik geloof dat een dag zonder vlees gelijk staat aan 1376 liter waterbesparing, dus desnoods douchen we een week niet. Dan maar, na een week, ruiken naar verschraalde wienerschnitzel.



Deze week mailt mijn vader: 'Ik heb mijn lijfarts bezocht en hij zegt dat ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid eind april nog ga halen. Daar houd ik me maar aan vast, ondanks het feit dat, volgens de Bijbel, alleen goddelozen zekerheden 'van node' hebben.''