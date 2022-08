Weer arrestant overleden: verwarde man wordt onwel in politiewagen

Een 37-jarige man uit Brummen (Gelderland) is vanmiddag overleden in een ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden in een politieauto. De man werd eerder op de middag aangehouden nadat hij in verwarde toestand aanbelde bij mensen in Eerbeek, een dorp in de gemeente Brummen. Het is de tweede man die vandaag overlijdt na onwelwording in een politiewagen.

De man werd geboeid in de politieauto gezet met de intentie hem over te dragen aan de crisisdienst. Tijdens de autorit werd de man onwel. Agenten probeerden de man in de auto te reanimeren, zo laat de politie weten. Hij werd vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is overleden.

De rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het voorval, aangezien de man in een politiewagen onwel werd. Uit dat onderzoek moet blijken waardoor de man is overleden. Tot dat onderzoek is afgerond doet de politie geen verdere uitspraken over de zaak.

Vandaag overleed nog een man nadat hij in aanraking kwam met de politie. Hij raakte onwel in een politiewagen in Borne (Overijssel). Deze man, de 37-jarige Marcus uit Hengelo, werd vorige week donderdag aangehouden door agenten omdat hij met drugs op achter het stuur zat. Tijdens het vervoer naar het politiebureau werd hij onwel en is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Eerder dit jaar

Dat er twee mensen op één dag overlijden terwijl ze in handen zijn van de politie is toeval; erg vaak gebeurt zoiets niet. Begin dit jaar overleed in Tilburg een arrestant in een politiecel. Het Openbaar Ministerie concludeerde na onderzoek dat hier sprake was van een cocaïnevergiftiging. De politie handelde hier niet fout.