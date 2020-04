Weer autobranden in Arnhem: zes auto's in een uur

In Arnhem zijn afgelopen nacht in twee aangrenzende wijken in een uur tijd zes auto’s in vlammen opgegaan. Arnhem heeft al enige tijd te maken met veel autobranden. Burgemeester Ahmed Marcouch spreekt van ‘een plaag voor de stad’. De kans is groot dat deze reeks ook door brandstichters is veroorzaakt.