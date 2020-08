Weer minder positieve tests, maar aantal ziekenhuisopnamen stijgt

updateHet aantal mensen dat positief getest is op Covid-19 is de afgelopen week wederom gedaald. Het waren er 3588, tegen 4013 een week eerder . Dat blijkt uit de nieuwe weekrapportage van het RIVM. Een kwart van de positieve gevallen betrof mensen die net terugkwamen uit het buitenland.

Het is de tweede daling op rij: twee weken terug rapporteerde het RIVM nog 4036 besmettingen. Tot die week steeg het aantal besmettingen juist vijf weken op rij, wat de angst voor een tweede golf voedde. Voorlopig lijkt de situatie echter redelijk onder controle.

Wel stijgt het aantal ziekenhuisopnamen verder, van 50 per week tijdens de vorige rapportage naar 84 nu. Er zijn 32 patiënten overleden, dat is een verdubbeling. Het aantal intensive care-opnames daalde licht, van 28 naar 26. Al deze getallen liggen fors lager dan tijdens de eerste golf. Zo gingen er toen per dag soms meer dan 500 mensen het ziekenhuis in, het dertigvoudige van het huidige niveau.

Ook belangrijk om aan te stippen is dat het bij de nieuwe cijfers in een flink aantal gevallen om correcties gaat. De ziekenhuisopname wordt nu gerapporteerd, maar vond al een tijd geleden plaats. Om die vertraging er uit te halen maakt het RIVM vanaf 1 september voor het aantal ziekenhuisopnamen gebruik van de data van Stichting NICE, en niet meer van GGD-cijfers.

Reproductiegetal R, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is volgens het RIVM gedaald naar 1. Dat is de grens waarop de gezondheidsautoriteiten graag willen zitten: in die situatie besmet één besmette patiënt gemiddeld één ander persoon, en wordt de uitbraak dus niet meer groter. Dat getal is wel met enige onzekerheid omgeven; het RIVM hanteert een marge van 0,93 tot 1,10.

Testen

De afgelopen week lieten ongeveer 140.000 mensen zich testen, tegenover 102.000 een week eerder. Dat betekent dat het percentage positieve tests na weken van stijging ook weer daalt: van 3,5 procent naar 2,5 procent. De GGD'en meldden deze week dat steeds meer mensen zonder klachten zich in de teststraten meldden. Dat is niet de bedoeling, omdat de testcapaciteit dan te veel onder druk komt te staan.

Ook in de zwaarst getroffen provincies, met name Zuid- en Noord-Holland, stijgt het aantal besmettingen niet meer. In Zuid-Holland is het licht gedaald. Het percentage positieve tests is in deze regio's 4 tot 5 procent. Dat was op het hoogtepunt ongeveer 8 procent.

Opvallend detail: bijna een kwart van de positieve gevallen is in de 14 dagen voor hun besmetting in het buitenland geweest. In de helft van de gevallen ging het om een reis naar Spanje of Frankrijk, landen die van het RIVM inmiddels (grotendeels) code oranje hebben meegekregen.

