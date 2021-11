Weer miskoop bij Defensie: militairen moeten nóg 6 jaar wachten op nieuwe auto’s

Het is de tweede miskoop voor de krijgsmacht in korte tijd. Eerder dit jaar bleek dat 550 gloednieuwe vrachtwagens van Scania de weg niet op mochten. Ze waren twee centimeter te hoog in combinatie met een 8-voet container.

Scania heeft aangegeven het probleem te kunnen oplossen en werkt daar nu hard aan. Tot die tijd is er een ontheffing gegeven, waardoor de vrachtwagens in ieder geval op de openbare weg kunnen.

Volledig scherm De Luchtmobiele Brigade gebruikt nu nog deze speciale voertuigen, maar die zijn oud en versleten. © defensie

Bij de 515 nieuwe terreinwagens blijken de problemen groter en niet op te lossen. De Luchtmobiele Brigade had eigenlijk al in 2020 moeten rondrijden in zogenoemde 12 kN Air Assault-wagens, maar Defensie was steeds niet tevreden over het ontwerp van Mercedes. Zo moesten de wagens onder een helikopter vervoerd kunnen worden. Ook moesten ze goed beschermd zijn en voldoende lading kunnen dragen. ,,Die complexe combinatie van factoren bleek niet haalbaar voor de leverancier’’, concludeert Defensie nu. Het contract is opgezegd.

De gang van zaken is bijzonder pijnlijk voor het Nederlandse bedrijf Defenture. Zij ontwikkelden samen met de commando’s een op maat gemaakt voertuig, de Vector. Daarmee hoopten ze in 2018 ook de order voor de Luchtmobiele Brigade in de wacht te kunnen slepen, maar de keuze van Defensie viel dus op Mercedes. Zij waren veertig procent goedkoper dan de andere aanbieders voor een kwalitatief vergelijkbaar ontwerp, zo verklaarde Defensie in 2018. Dat leverde de krijgsmacht en de belastingbetaler tientallen miljoenen euro’s op.

Nu het contract met Mercedes wordt ontbonden, zitten de militairen met de problemen. Drie jaar geleden waren de huidige terreinwagens al meer dan op. Sommige exemplaren zijn meer dan twintig jaar oud. De pech onderweg neemt flink toe. Versnellingsbakken gaan bijvoorbeeld vaker kapot. Er zijn veel meer storingen. En omdat onderdelen zo zijn versleten vergt het allemaal meer tijd om ze inzetbaar te houden.

Volledig scherm Artist-impression van de nieuwe Mercedes-terreinwagen die er nooit gaat komen. © mercedes

De 12 kN Air Assault-wagens van Mercedes zouden in drie varianten worden geleverd. Als gevechtsvoertuig, als logistiek voertuig en een versie die geschikt is voor het vervoer van gewonden. Ook zou Mercedes-Benz de wagens gaan onderhouden.

Defensie gaat nu kijken of samen met Duitsland nieuwe wagens kunnen worden gekocht. Intussen wordt gekeken naar een tijdelijke oplossing. Het zal echter niet voor 2027 zijn dat de Luchtmobiele Brigade nieuwe wagens heeft, verwacht het ministerie. De wagens van Mercedes-Benz zouden oorspronkelijk tussen 2021 en 2023 worden geleverd.

