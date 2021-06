Weer mogelijk explosief gevonden bij Poolse super Beverwijk, verdachte aangehouden

Bij de Poolse supermarkt in winkelcentrum Beverhof in Beverwijk is in de nacht van zondag op maandag opnieuw een mogelijk explosief aangetroffen, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden. De supermarkt was vorig jaar al twee keer doelwit van een explosie.

Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding over een verdachte situatie bij de supermarkt. Volgens een woordvoerder werden spullen aangetroffen die mogelijk duiden op een explosief.

Even later is in de omgeving van de supermarkt een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar het mogelijke explosief en naar de betrokkenheid van de verdachte.

De afgelopen tijd vonden er vaker incidenten plaats rond Poolse supermarkten. In het Limburgse Panningen werd de afgelopen weken nog twee keer geprobeerd brand te stichten. Ook waren er ontploffingen in onder meer Heeswijk-Dinther, Tilburg en Aalsmeer en beschietingen in Rotterdam. In verband met deze aanslagen en die in Beverwijk heeft de politie enkele weken geleden vier aanhoudingen verricht.

De aangehouden verdachten zijn mannen in de leeftijd van 20 tot 26 jaar, allen afkomstig uit Amsterdam. Een van hen, de 20-jarige verdachte, is via een Europees Aanhoudingsbevel in Frankrijk aangehouden en inmiddels overgeleverd aan Nederland. Alle vier de verdachten zitten vast en worden verdacht van betrokkenheid bij een of meer explosies.

In januari werd een 19-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij zit niet meer vast, maar is nog wel verdachte.