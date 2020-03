Weer nederlaag voor de moordenaar van miljonair Koen Everink

CORONAVIRUS LIVE | Reisadvies voor Italië aangepast: Alleen indien strikt noodzake­lijk

11:56 Reis niet naar Italië tenzij het strikt noodzakelijk is. Die oproep doet het ministerie van Buitenlandse Zaken vanmorgen in een aangepast reisadvies. Voor heel Italië geldt nu code oranje. In gebieden in het Noorden, waar veel mensen besmet zijn met het coronavirus, gold al code rood. Daarvoor geldt al het advies om er helemaal niet heen te reizen. Ondertussen heeft Oostenrijk de grenzen gesloten voor mensen uit Italië. Ook vandaag houden we je live op de hoogte in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.