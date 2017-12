Weer onrust in Venlose stadswijk Blerick: zwaargewonde door steekpartij

Protest tegen politiegeweld Mitch Henriquez rustig verlopen

16 december De protestactie tegen politiegeweld naar aanleiding van de dood van arrestant Mitch Henriquez is vandaag volgens de politie zonder incidenten of aanhoudingen verlopen. Voorafgaande aan de betoging in Den Haag had de zus van Henriquez al nadrukkelijk opgeroepen tot een vreedzame demonstratie.