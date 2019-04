Wéér pech voor Ouwehands: dit jaar geen pandababy

Ze waren er druk mee bezig in Ouwehands Dierenpark de afgelopen maanden. Haalden alles uit de kast om een paring bij de reuzenpanda's te stimuleren. Maar helaas, een vrijpartij zat er bij Xing Ya en Wu Wen niet in. Volgend jaar is er pas weer een nieuwe kans op een baby.

Dat laat de dierentuin in Rhenen vandaag weten. Deze week moest ‘het’ gebeuren, maar de panda's zijn uiteindelijk toch niet bij elkaar gezet. ,,Het mannetje Xing Ya blijkt toch nog te jong te zijn en met name speelgedrag in plaats van paargedrag te vertonen. Aangezien niet het juiste gedrag werd vertoond, is er door de dierverzorgers besloten om de reuzenpanda’s niet bij elkaar in een verblijf te plaatsen’’, laat Ouwehands weten.

De verzorgers van Xing Ya en Wu Wen hadden voor én achter de schermen verschillende maatregelen getroffen om een paring bij de reuzenpanda’s te stimuleren. Zo werd urine van de dieren in elkaars verblijf verspreid. Ook kreeg het mannetje geluidsopnames te horen van reuzenpandamannen in de paartijd en is hij getraind om op zijn achterpoten te staan, zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen.

Vruchtbaar

De urine van Wu Wen werd vrijwel dagelijks gecheckt om haar hormoonpiek te bepalen. Belangrijke informatie, want een pandavrouwtje is maar drie tot zeven dagen per jaar vruchtbaar. Hoewel Wu Wen wel vruchtbaar was, kwam het dus niet tot een paarpoging. Ouwehands Dierenpark zet nu in op een nieuwe poging volgend jaar. ,,In augustus van dit jaar worden beide reuzenpanda’s zes jaar. We verwachten dat met de ervaring van nu en de rijping van Xing Ya de kans op paring volgend jaar aanzienlijk groter is.’’

Ouwehands kreeg de panda’s in 2017 uit China. In 2018 werd ook al zonder succes geprobeerd de twee te laten paren. De dieren blijven tot 2032 in Nederland. Het is de bedoeling dat ze in die tijd voor nageslacht zorgen, want er leven nog maar 1864 reuzenpanda’s in het wild. Als er in Nederland een jong wordt geboren, mag Ouwehands dat vier jaar houden. Daarna gaat het dier naar de pandaopvang in China waar Wu Wen en Xing Ya ook vandaan komen.