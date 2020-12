Wéér stijging: vandaag bijna 9200 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 9182 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal. Dat is het hoogste aantal sinds de piek van de tweede golf eind oktober.

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de derde dag op rij gestegen. Gisteren werden 8894 positieve tests gemeld. Donderdag meldde het RIVM bijna 8800.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 53. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Zulke informatie wordt soms wat later doorgegeven. Op dit moment zijn 1723 Covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen; 42 meer dan gisteren. Op de ic liggen 481 coronapatiënten, negen meer dan de dag ervoor. In de afgelopen 24 uur zijn er veertien patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan drie ic-patiënten.

Spoedoverleg

Een groot deel van het kabinet komt morgen voor een ingelast corona-overleg bijeen in het Catshuis. Haagse bronnen stellen dat het kabinet zint op extra maatregelen, omdat de besmettingscijfers slecht blijven. Bij het overleg zullen de meest bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen aanwezig zijn. Ze zullen zich laten bijpraten door deskundigen, zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel. Het Catshuisberaad begint in de ochtend. ,,We moeten rekening houden met nieuwe maatregelen’’, zo klinkt het. Eerder noemde premier Rutte bijvoorbeeld het sluiten van schoolgebouwen of winkels, exclusief supermarkten.

Tijdens het overleg moet ook worden besloten wanneer het kabinet de nieuwe ingrepen gaat presenteren. Dat wordt in ieder geval deze week, wellicht zelfs dinsdag al. Tijdens de laatste persconferentie liep de premier er al op vooruit dat er wel eens vóór kerst extra maatregelen konden komen, als het slecht zou blijven gaan. En dat gaat het.

Diederik Gommers kritisch

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 8894 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op donderdag meldde het RIVM bijna 8800 nieuwe gevallen. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober, de eerste dagen na de piek van de tweede golf. Ook het aantal besmettingen per week, dat een betere indicatie geeft dan dagcijfers, liet een forse stijging zien. Het ging in de laatste week om 51.000 positief geteste mensen, tegen iets meer dan 35.000 in de week ervoor.

Het kabinet stelde medio oktober een gedeeltelijke lockdown in om de verspreiding tegen te gaan. Sindsdien is onder meer de horeca gesloten en zijn de toegestane groepsgroottes teruggebracht.

Quote Als ik zolang twijfel op een IC dan is een patiënt al overleden Diederik Gommers Experts roepen al langer dat het kabinet harder moet ingrijpen om het virus onder de duim te houden. De bewindslieden hebben echter benadrukt dat ze mensen met de kerstdagen verder zullen sparen. Diederik Gommers, landelijk IC-voorzitter en OMT-lid, stelt vandaag in een interview met deze site dat het kabinet te langzaam inpseelt op het virus. ,,Ik ben een ongeduldige intensivist natuurlijk, maar ik snap er niks van: eerst is er kabinetsberaad op vrijdag, op zondag in het Catshuis is er weer overleg en dan moet het tot dinsdag duren tot er een besluit valt dat weer later ingaat. Het virus houdt daar geen rekening mee. Als ik zolang twijfel op een IC dan is een patiënt al overleden.”

Duits ingrijpen

Ook in Duitsland is morgen spoedoverleg over de verslechterende coronasituatie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel overlegt zondag met leiders van deelstaten over het aanscherpen van het coronabeleid. Ingewijden zeggen dat onder meer besproken zal worden of ook winkels in de aanloop naar de kerstvakantie dicht moeten.

In Duitsland is al zo’n anderhalve maand een gedeeltelijke lockdown van kracht. Horecazaken zijn dicht, maar scholen en winkels hoefden niet te sluiten. Ondanks die maatregelen worden dagelijks tienduizenden nieuwe besmettingen gemeld. Daardoor groeit ook de druk op de politiek om in te grijpen.

Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, maakte vandaag melding van 28.438 nieuwe coronabesmettingen. Ook overleden nog eens 496 coronapatiënten.