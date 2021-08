Weer vier arrestaties na geweld in Zeeland, totaal aantal verdachten nu op negen

Utrechtse wijk verlost van 85 (!) kukelende hanen: 'Nu kan ik weer eens echt uitslapen’

11 augustus Horendol werden ze van de kukelende hanen die hen van vlak onder het slaapkamerraam in alle vroegte wekten. Na maanden van overlast door tientallen loslopende kippen in de wijk Zuilen, neemt de gemeente nu maatregelen: die dieren gaan verhuizen naar Drenthe. ,,Kunnen we eindelijk weer eens uitslapen.’’