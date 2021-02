Weeralarm KNMI: Code rood vanwege ijzel

In het hele land, vooral op lokale wegen, is aanhoudende gladheid mogelijk door sneeuwresten, schrijft het KNMI: ‘Morgen is er in de loop van de nacht en in de ochtend kans op verraderlijke gladheid op uitgebreide schaal als gevolg van ijzel. Hiervoor wordt een weeralarm uitgegeven. Vanaf 03.00 uur geldt voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland code rood. Vanaf 05.00 uur voor de Waddeneilanden, Friesland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord Brabant. Vanaf 07.00 uur voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg.’

Het is de tweede keer in korte tijd dat het KNMI het weeralarm ‘code rood’ afgeeft. Acht dagen geleden gebeurde dat om te waarschuwen voor de sneeuwstorm op de zondag daarna. De waarschuwing gold toen voor het hele land, wat zelden voorkomt. Morgenochtend vroeg is verraderlijke gladheid mogelijk in het hele land.

Regen

,,Bij kans op ijzel is het altijd heel gevaarlijk om niet te waarschuwen”, zegt Alfred Snoek van Weerplaza. ,,Je kan maar beter uitgaan van het slechtste scenario. Er zit kou in de grond en er komt regen aan, dus een kans op ijzel op de koude wegen is inderdaad reëel. Of het echt heftig wordt, hangt van veel factoren af, onder andere hoe koud het nog gaat worden. Er zullen plekken zijn waar het vannacht niet eens meer gaat vriezen, vooral in het westen en zuidwesten van Nederland. Maar toch moet je ook daar voorzichtig zijn omdat daar nu de vorst in de grond zit.”

Snoek vervolgt: ,,Als het deze week niet zo koud was geweest, had je nu met deze temperaturen geen ijzel gekregen. Maar het is de kou van de afgelopen week die het verschil maakt. Wat wel positief is: als het gaat regenen, is het warme regen, dat wil zeggen één of twee graden. Dus als er veel regen valt, dan zal er weinig ijzel zijn, omdat dan bevriezen gewoon niet lukt. Maar het gaat echt kantje boord zijn, vandaar die waarschuwing. Je moet gewoon niet te snel denken: ‘het valt wel mee’. Er gaat zeker érgens ijzel zijn, vooral in het noordoosten en oosten van het land. Want daar gaat het gewoon nog vriezen.”

