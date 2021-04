Weeralarm op de schop: vanaf 1 juli ook lokaal code rood mogelijk

Dat staat in een nieuwe regeling die demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft gepubliceerd. Een weeralarm komt overeen met wat men in de praktijk ‘code rood’ noemt. Zo’n weeralarm wordt afgegeven wanneer er een kans bestaat dat extreem weer een grote impact heeft op de veiligheid in de samenleving. Hierbij wordt gedacht aan letsel, schade en grote overlast.



Vooralsnog werd voor code rood alleen een gebied benoemd dat minimaal 50 x 50 km besloeg of bij een samenhangende strook van slecht weer die 50 kilometer lang was. Die regel is echter verouderd en om die reden losgelaten, blijkt nu. Deze methode is namelijk ‘te rigide’ en leidde tot waarschuwingen op een te grote schaal. Bijvoorbeeld voor een hele provincie of landstreek, terwijl er een relatief veel kleiner gebied of soms zelfs één grote stad de klos was.



De grootte van het gebied wordt straks bepaald via een schatting van de impact van het extreme weer en na overleg met de betrokken organisaties, zoals het KNMI. ,,Hiermee wordt bereikt dat de waarschuwingen nog steeds relevant blijven voor het algemeen publiek maar dat er ook alleen wordt gewaarschuwd daar waar de weerverschijnselen daadwerkelijk kunnen plaatsvinden”, schrijft de demissionair staatssecretaris.



Volgens voormalig tv-weervrouw Helga van Leur blijft het lastig, ook als die standaard gebiedsgrootte straks is losgelaten, om exact een weeralarm te voorspellen. ,,Langer van tevoren weet je sowieso niet hoe een code rood uitpakt en in de praktijk zal de voorspelling voor jouw woonplaats nog steeds niet veel beter zijn dan voor de buurgemeente. En wat doe je als het weeralarm precies op de grens van twee provincies valt? Dan noem je die nog steeds allebei.”