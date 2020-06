Weerstand tegen culturele dekolonisatie: ‘Kijk naar de discussie over Zwarte Piet en de Gouden Eeuw’

Er waren tienduizend mensen in de Bijlmer, vijfduizend op de Dam in Amsterdam, vierduizend bij de Erasmusbrug in Rotterdam, veertienhonderd in een park in Maastricht, duizend op de Grote Markt in Groningen. Honderden anderen bij de antiracismedemonstraties in Utrecht, Zwolle, Eindhoven, Tilburg en Breda. Leefden we niet midden in een coronapandemie, dan was de opkomst waarschijnlijk nog veel groter geweest.