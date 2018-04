Weersvoorspelling zat ernaast: het hevige onweer trok richting Duitsland

UpdateMet felrode pijltjes werden we vanmorgen geattendeerd op onheilspellende buien met onweer, hagel en windstoten, maar de voorspellers zaten fout. Die wolkenpartij waaruit zware buien en onweer viel, trok niet richting Den Haag en Amsterdam, maar richting onze oosterburen in Duitsland.

,,Pas nadat die wolkenpartij richting Duitsland was gegaan, werd die een echte bui'', erkent meteoroloog Hanneke Luijting van Weerplaza. ,,We verwachten vandaag geen extreem krachtig onweer meer.'' Even voor drie uur was te zien hoe het westen van Duitsland uiteindelijk de hoosbuien kon verwelkomen.



Inmiddels zijn er boven Nederland wel enkele veel minder zware onweersbuien gaande, onder meer midden boven Brabant. ,,Maar op dit moment gaan er ook vrij pittige buien over laat.

Warmste 22 april

Het is deze zondag de warmste 22 april geworden die ooit gemeten is sinds de metingen in 1901 begonnen. In De Bilt werd het om 16.50 uur 26,5 graden. Daarmee sneuvelde het record van 26,3 graden uit 2011, stelt Weeronline.

In het hele binnenland was het zondag zomers warm met maxima van 25 tot 28 graden. De hoogste temperatuur tot dusver werd genoteerd in Lelystad met 27,9 graden. In de kustprovincies is het met 21 tot 25 graden minder warm.

Het is al het vijfde datum-warmterecord in De Bilt van dit jaar en het vierde warmterecord van april. Op donderdag 19 april werd in De Bilt 27,4 gemeten, waarmee het datumrecord uit 1988 sneuvelde.

De vier warmterecords van deze aprilmaand zijn tekenend voor het bijzonder zachte verloop van de maand. Alleen aan het begin van de maand was het op een paar dagen, waaronder Pasen, kouder dan normaal.

Boven het zuiden ontstonden zondagmiddag grote stapelwolken die in de loop van de avond over het midden en het oosten van het land trekken. Er is dan kans op een lokale onweersbui met mogelijk hagel en zware windstoten van ruim 75 km per uur, aldus Weeronline. Het KNMI heeft voor vrijwel het hele land code geel afgegeven. De zwaarste buien worden in het oosten van het land verwacht. Het zijn lokale buien, waardoor veel plaatsen het droog zullen houden. In de loop van de avond trekken de buien naar Duitsland weg.