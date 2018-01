Weerzinwekkende martelingen in woningen Goeree-Overflakkee

De slachtoffers, mannen van eind in de 20 van wie er twee bij de stichting Sjaloom Zorg in Dirksland begeleid woonden, werden vastgehouden in woningen in Oude Tonge en Sommelsdijk en moesten dagen lang de meest bizarre ontberingen doorstaan. Ze werden verkracht met uiteenlopende voorwerpen, bedreigd en mishandeld. Bij één van hen werden haren uit zijn hoofd getrokken. De ander kreeg te horen dat zijn familie zou worden uitgemoord en hij zou worden verkocht aan ‘een grote homo-neger.’



Het derde slachtoffer die het ’t zwaarst kreeg te verduren, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in de maand juli in een auto rondgereden en onder schot gehouden. Gedreigd werd met een kniptang zijn oren, een pink en zijn penis af te knippen. Hij zou gedwongen zijn ontlasting van een kat en één van de verdachten of voedsel dat was bespoten met afwasmiddel, te eten.



De bizarre praktijken gingen nog verder. Er zou op zijn hoofd zijn geürineerd en voor zijn verkrachting werden een fles en een honkbalknuppel gebruikt. Ook zou zijn geprobeerd hem te vermoorden door zijn keel dicht te knijpen en werd de man gedwongen telefoonabonnementen af te sluiten.