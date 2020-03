Wees mild voor jezelf: fijn dat je kinderen iéts geleerd hebben vandaag

Koning: ‘Later gaan we discussië­ren over de maatrege­len, nu volgen we de regels’

20:28 Koning Willem-Alexander heeft Brabantse zorgverleners en bestuurders vandaag veel succes gewenst in hun aanpak van de coronacrisis. ,,Het worden zware weken”, zei de koning tijdens een werkbezoek aan de GGD in Tilburg. We leven in een ‘verschrikkelijke en moeilijke tijd’, vindt Willem-Alexander.