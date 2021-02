Weet u nog waar u was vorig jaar rond deze tijd, wat u van plan was, wat u hoopte en vreesde?

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 344. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

We naderen de 365 dagen. Dan zitten we met z’n allen een jaar in lockdown. Dat kunnen we groot maken en dat gaat ook gebeuren: overal zult u dit memorabele feit herdacht zien worden.

Maar we kunnen het ook heel klein maken en dan nog iets bijzonderder. Niet praten over het begin van corona, maar over de weken net daarvoor. Dat is namelijk nu precies een jaar geleden. Weet u nog waar u was vorig jaar rond deze tijd, wat u deed, wat u van plan was, wat u hoopte en vreesde? U hoeft het me niet te vertellen (het mag wel, u mag altijd mailen), maar het is een gedachteoefening die ikzelf ook maar moeilijk kon volbrengen.

Want als je niet weet dat je in historische tijden leeft, maak je geen (mentale) notities. Ja, de eerste dag thuis werken en les volgen, de persconferenties van Rutte, het hamsteren, de beelden uit de ziekenhuizen, die keer dat we allemaal klapten voor de verplegers, de invoering van de avondklok en de rellen, de somberheid en de angsten die opkwamen - sommige van die dingen voel ik nog in mijn maag. Maar de dagen en weken daarvoor?

Toch komt het als je je best doet wel weer terug. Zo waren mijn vrouw en ik net daarvoor toevallig een weekeinde weg, mijn grote zoon paste op de kleintjes. Keken we anders uit onze ogen toen? Ik kan het niet zien op de foto’s, die ik nu voor me heb. Ik zie twee gelukkige mensen aan het wandelen, koffiedrinken in een park, eten in een restaurant. Geen benul van wat hen boven het hoofd hing.

Natuurlijk was het anders geweest als we hadden geweten dat er een lockdown zat aan te komen. Hadden we het anders beleefd? Geen idee. Als ik nu naar recente foto’s van ons kijk, zie ik overigens ook lachende mensen. Ik zie ons koffie drinken, pizza eten en eergisteren nog, een patatje en gebakken vis op de stoep voor een restaurant in een klein vissersplaatsje. We zijn gelukkig. Ondanks alles. Mooi is dat.

Maar hoe zou ik er over twee, vier, tien jaar naar kijken? ‘Weet je nog, toen zaten we in lockdown, met corona.’ Of wordt het toch: ‘Kijk ons daar zitten, dat was het eerste jaar van corona. Toen hadden we nog lockdowns.’

