Weinig animo onder zorgpersoneel voor coronaprik: ‘Eerst maar eens zien dat het werkt’

fotoserie ‘Google Maps van voor de oorlog’: bekijk hier unieke luchtfo­to's van Nederland

20 september Het was een unieke vondst in 2018 toen het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) de allereerste Nederlandse luchtfoto’s ontdekte in hun eigen archief. Maar wat stond er precies op? Twee jaar is er gepuzzeld. De mooiste foto’s staan nu in het boek ‘Nederland uit de lucht geschoten’.