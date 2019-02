Wel een lintje voor Gerard Joling, niet voor Van Hanegem. Hoe dan?

De afwijzingsbrief van de burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal, anderhalve week geleden, was kort en zakelijk: ,,Helaas moet ik u meedelen dat de heer Van Hanegem niet in aanmerking komt voor de bevordering van een Koninklijke onderscheiding.” De verontwaardiging was groot. ,,Prutsers”, schreef columnist Hugo Borst gisteren in deze krant over het volgens hem ‘elitaire clubje dat heeft geblunderd’, daarmee doelend op het Haagse comité dat uiteindelijk over die toekenning gaan.

Schunnig

Waarom krijgt zanger en nationale schunnige grappenmaker Gerard Joling wel een lintje (hij is 2013 Ridder in de Orde van Oranje Nassau) en één van Neerlands beste voetballers ooit niet? Een man die onder de radar zeer maatschappelijk betrokken is en over wiens 75ste verjaardag vorige week dagenlang werd gesproken. Het antwoord ligt verborgen in het geheim van het Kapittel voor de Civiele Orden.

Zo werkt het: wie een lintje wil aanvragen voor iemand moet dat doen bij de gemeente waar die persoon woont. In dit geval stuurde televisieproductiemaatschappij Southfields (zij waren bezig met een documentaire over Van Hanegem) de aanvraag een paar maanden geleden naar de gemeente Bloemendaal, waar Van Hanegem woont. De aanvraag ging vergezeld van aanbevelingsbrieven van de KNVB, Feyenoord, het Algemeen Dagblad (waarbij Van Hanegem columnist is) en oud-voetballer Dries Boussata (die beschreef hoe Van Hanegem zich inzette voor voetballers met een Marokkaanse achtergrond).

Nederlandse Leeuw

Als de burgemeester vermoedt dat de aanvraag kansrijk is, stuurt hij of zij hem door naar de commissaris van de Koning, die stuurt de aanvraag (inclusief advies) weer door naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. Een burger kan dan in aanmerking komen voor twee onderscheidingen: in de Orde van de Nederlandse Leeuw of in de Orde van Oranje-Nassau. De ambtenaren van de Kanselarij bereiden een advies voor, het Kapittel voor de Civiele Orden beslist of iemand ‘decorabel’ is. Het is een vijfkoppig gezelschap met onder meer een generaal-majoor buiten dienst, voormalig Navo-baas Jaap de Hoop Scheffer en oud-commissaris van de koningin, Leemhuis-Stout.

Hun advies (positief of negatief) gaat uiteindelijk naar de minister ‘die het aangaat’. Daarna gaan alleen positieve beslissingen door naar de koning. De afwijzing van Van Hanegem heeft dus wel de minister van Sport (of zijn ministerie) gehaald, maar nooit de koning, een groot sportliefhebber. Een woordvoerder van de Kanselarij, gevraagd naar het hoe en waarom van de afwijzing van de legendarische nr. 10, stelt ‘niets te kunnen zeggen over persoonlijke dossiers’. De Hoop Scheffer was gisteren ondanks verschillende pogingen niet bereikbaar.

Doopcel

,,Het komt wel vaker voor dat een lintje wordt afgewezen”, zegt Kees Bruin, auteur van het boek ‘Een hele eer’, over 200 jaar Koninklijke onderscheidingen in Nederland. ,,Je hele doopceel wordt gelicht, als je iets op je geweten hebt, krijg je hem niet.” Dat is voor zover bekend bij Van Hanegem niet het geval.

,, Ze hanteren ook strikte regels voor maatschappelijke betrokkenheid”, weet Bruin. Zo geldt voor een Lid in de Orde van Oranje Nassau dat hij of zij zeker 15 jaar vrijwilligerswerk moet hebben gedaan gedurende meerdere uren per week. En dat bij voorkeur enigszins recent.

Het kan een verklaring zijn voor de afwijzing. Want bij de uitreiking van het lintje aan Gerard Joling werd gesproken over zijn werk als ‘zanger en allround media personality’, maar was er ook ‘zeer veel waardering dat hij zijn landelijke naamsbekendheid gebruikt om vele goede doelen Stichting Doen, Unicef, Ronald McDonald kinderfonds en de Stichting Make-a-Wish onder de aandacht te brengen’.

Zieken

Van Hanegem was vaak aanwezig bij voetbaltoernooien voor G-teams, maar toont zijn maatschappelijke betrokkenheid veelal onder de radar: hij is klankbord voor Nederlands-Marokkaanse voetballers en bezoekt vaak zieken of stervenden die nog één keer hun idool willen zien. Het komt in de aanbevelingsbrieven weinig aan de orde. En de Kanselarij kan en doet soms wel eigen onderzoek, maar neemt de ingestuurde brieven als leidraad.

Of daar de reden van afwijzing in verscholen ligt, is het geheim van het Kapittel. Maar zeker is dat Van Hanegem, na het WK voetbal 1974 (toen alleen aanvoerder Johan Cruijf een lintje kreeg) weer naast een Koninklijke onderscheiding pakt. De vraag is of de voetballegende dat erg vindt. Hij hóéft namelijk helemaal geen lintje, vertelde hij recent nog tegen intimi.

