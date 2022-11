Wensenambulance krijgt parkeerboete tijdens vervullen laatste wens, gemeente biedt excuses aan

Vrijwilligers van de Wensenambulance Amsterdam doen er alles aan om een laatste wens van een chronisch zieke of terminale persoon in vervulling te laten gaan. De lach op het gezicht van een van hun gasten is ze veel waard. Omdat de situatie vaak nijpend is, hopen de vrijwilligers dat officiële instanties een handje willen helpen of, zoals in dit specifieke geval, een oogje willen toeknijpen.

Peter Butter, een van de vrijwilligers, baalde daarom enorm toe hij in oktober een parkeerboete op de mat kreeg van de gemeente Amsterdam. Tijdens het vervullen van de laatste wens van een terminale patiënt stond de Wensenambulance fout geparkeerd in de Vlietstraat in Zuid. Een scanauto van parkeerbeheer registreerde de wagen. Butter verzette zich tegen de boete, een bezwaarschrift leverde niets op. ‘U hebt onvoldoende aangetoond dat u geen parkeergeld hoefde te betalen,’ stond in de brief van de gemeente.

Butter, al zes jaar chauffeur bij de organisatie, hoopte alsnog op clementie die door de gemeente in eerste instantie niet werd gegeven. ,,In al die tijd heb ik nog nooit een parkeerboete gekregen,” zegt hij. ,,Dit was de eerste. We zijn bijzonder vervoer, omdat we werken met mensen in rolstoelen en op brancards. We kunnen met hen geen lange afstanden lopen. Vaak overlijden onze gasten enkele dagen later.”

‘Objectieve belasting’

Het afgelopen jaar gingen meer dan honderd laatste wensen in vervulling (mede) dankzij de Wensenambulance. De organisatie bestaat inmiddels twaalf jaar en is volledig afhankelijk van donateurs en giften. Zo ging een 73-jarige vrouw voor het laatste naar haar favoriete dierentuin Artis, en kon een man door de inzet van de stichting nog een keer fonduen met de hele familie, zoals ze voorheen altijd deden met Kerstmis.

Het busje van de Wensenambulance stond in oktober te lang stil op een plek die bedoeld was voor het laden en lossen van goederen. “We zijn geen ambulance in de absolute zin van het woord,” zegt Butter. “Er is geen acute nood. We zijn een auto met liggend vervoer. Toch valt deze boete ons zwaar, mede omdat bezwaar maken ook weer 250 euro kost. Dat geld gebruiken we liever voor het vervullen een laatste wens.”

In de eerste beslissing op het bezwaarschrift liet de gemeente weten begrip te hebben voor de situatie, maar de parkeerbon niet in te trekken. ‘Bij de controle houden we geen rekening met persoonlijke omstandigheden. De parkeerbelasting is een zogenoemde objectieve belasting. Dit betekent dat persoonlijke omstandigheden niet kunnen meewegen bij de vraag of de parkeerboete terecht is opgelegd.’

Butter reageerde daarop: ,,Wij als chauffeurs kiezen altijd de best mogelijke plek uit om mensen uit het busje te halen. Soms staan we tien tot vijftien minuten stil, bijvoorbeeld om een infuus aan te sluiten. Hopelijk begrijpt de gemeente dat.”

Een paar dagen later kwam tot grote vreugde van de medewerkers van de Wensenambulance de gemeente alsnog terug op de beslissing. ,,De gemeente vindt maatwerk belangrijk, maar dat lukt helaas niet altijd in verband met de meer dan 70.000 bezwaren die wij krijgen,” zegt een woordvoerder. ,,In dit geval trekken wij de parkeerboete terug en bieden wij de vrijwilligers van de Wensenambulance onze excuses aan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.