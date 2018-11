Werd hond Bas gedood? Zeeuw looft 5000 euro uit voor de gouden tip

Toen Van Oosten woensdagmorgen de schoten hoorde dacht hij eerst dat er gejaagd werd. ,,Dus ik ben gelijk in mijn auto gestapt en gaan kijken. Maar dat was niet het geval. Er werd niet gejaagd.” Ook heeft hij nergens in de buurt Bas nog kunnen vinden. ,,Ik vermoed dat hij ergens ver van ons vandaan is gedumpt. Misschien bij het Schelde-Rijnkanaal of ergens in Brabant. Goed weggestopt in de grond.”



Desondanks wil Van Oosten dat Bas gevonden wordt. ,,Woensdagmorgen om een uur of tien ben ik bij de politie geweest. Er zou contact worden opgenomen met de wijkagent. Later ben ik nog een keer terug geweest. Maar nu is het inmiddels zondag en ik heb nog steeds niks gehoord. Dat vind ik wel vreemd.”



Daarom heeft Van Oosten zelf maar het initiatief genomen om Bas op te speuren. Hij heeft een advertentie laten maken. ,,Die komt dinsdag op de voorkant van het advertentieblad van Reimerswaal.” In die advertentie looft hij een beloning uit van 5000 euro voor de gouden tip, die leidt tot de vondst van Bas. Dood of levend. ,,Want zonder dode hond kan ik niet eens bewijzen dat hij is neergeschoten."