‘Wereldberoemd Volendams kunsthotel Spaander is failliet’

Jihadisten ook steeds vaker vervolgd voor oorlogsmis­drij­ven

0:01 Europese jihadisten die terugkeren uit het strijdgebied in Syrië en Irak worden in toenemende mate niet alleen vervolgd voor hun lidmaatschap van IS, maar ook voor oorlogsmisdrijven als plunderingen en het inzetten van kindsoldaten. Ook het Nederlandse OM ‘is daarop aan het focussen’.