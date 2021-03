Wereldprimeur: Nederlandse ziekenhuizen gaan ongebruikte medicijnen opnieuw uitgeven

Jaarlijks wordt er voor minimaal 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen weggegooid in Nederland. ,,Deze medicijnverspilling maakt de zorg onnodig duurder, want goede producten waar al voor is betaald worden weggegooid”, stelt een woordvoerder van het Radboudumc.

Verzegeling en temperatuurchip

De medicijnen waarmee dit gebeurt, worden per definitie op een slimme manier verpakt: er wordt een temperatuurchip toegevoegd en de verpakking wordt verzegeld. Wanneer de patiënt medicatie overhoudt, wordt die na inzameling door de apotheek beoordeeld. Gekeken wordt of de verzegeling niet is verbroken en of de bewaartemperatuur niet is overschreden. Ook kijkt de apotheker of de houdbaarheidsdatum nog geldt.