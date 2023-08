Werkgevers: ‘De overheid moet zélf maar bezuinigen, bedrijven zijn geen pinautomaat meer’

Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW maakt zich zorgen dat het demissionaire kabinet op Prinsjesdag met lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven komt en het minimumloon verhoogt. Volgens FNV is dat laatste nodig om de armoede te bestrijden.

Grote bedrijven boeken miljarden winst, waarom zou dat niet kunnen?

,,De winsten van de multinationals en de banken geven een vertekend beeld. Multinationals boeken het gros van hun winst buiten Nederland. De marges hier krimpen juist vaak. Belangrijker nog: het water staat het midden- en kleinbedrijf aan de lippen door de enorme kostenstijgingen die ze vaak niet kunnen doorberekenen en de afgenomen vraag. Bovendien zijn de bedrijven door de overheid jarenlang gebruikt als pinautomaat. Vorig jaar was de groei van de winst bij het mkb 1,5 procent. Zo laag is het nog nooit geweest.’’

Mensen kunnen de boodschappen niet betalen, zegt de FNV en wil dat het minimumloon van 12 naar 16 euro bruto per uur gaat

,,Dat gaat het mkb de kop kosten. Ik ben daar echt bezorgd om. We zitten in een lichte recessie. De vraag is al verminderd en de kosten zijn enorm toegenomen en 75 procent van de mkb’ers kan die toegenomen kosten niet vertalen in hogere prijzen. Dat is heel zorgelijk. De inflatie blijft zo hardnekkig door de loonstijgingen, zowel de cao-lonen die dit jaar 7,5 procent stijgen én de stijging van het minimumloon. Het minimumloon gaat in één jaar van 1725 euro naar 2157 euro bruto per maand vanaf 1 januari 2024. Dat is een enórme stap. Ondernemers hebben de winst nu nodig hebben om te investeren in de verduurzaming, digitalisering en automatisering zodat ze minder personeel nodig hebben.’’

Wat moet er dan wel gebeuren?

,,Armoede vind je niet meer alleen onder mensen in de bijstand, maar ook onder mensen die werken. De mensen die niet werken moeten we aan werk helpen. En we moeten zorgen dat werken meer loont. We betalen zo ontzettend veel belasting. Mensen onder de armoedegrens moeten we gericht helpen. Niet iedereen geld geven omdat de energierekening stijgt, maar ook helpen via de gemeenten en de woningcorporaties.’’

Hoe moet dat betaald worden?

,,Níet door de lasten voor de bedrijven opnieuw te verzwaren. Kijk eens ergens anders. Naar de overheid zelf bijvoorbeeld. We hebben ontzettend veel extra ambtenaren erbij gekregen en ze doen amper extra nuttig werk. Daar zijn miljarden te besparen. Maar het is een soort hype geworden om te zeggen: ‘Nee, we kunnen niet bezuinigen op de overheid, daar zijn we van teruggekomen’.’’

Hebben we niet gewoon te veel bedrijven, willen we niet te veel?

,,Een beetje afkoeling van de economie is niet verkeerd. We staan in de overdrive. Daarom verhoogt de Europese Centrale Bank de rente steeds, om de economie af te koelen. We moeten er wel over waken om niet van een beetje recessie in een zware recessie te komen.’’

Wat kan er dan minder?

,,Dat moet de markt bepalen. Zo eenvoudig is het. Maar krimp is niet dé oplossing. Er moeten meer mensen aan het werk. We moeten het werk met meer mensen doen.’’

Zijn er ook arbeidsmigranten nodig om de economie overeind te houden?

,,Ja, een volgend kabinet moet beleid maken om arbeidsmigranten van buiten de EU toe te laten voor sectoren waar we hard vakkrachten nodig hebben: de zorg, de bouw en de techniek. We moeten het elektriciteitsnetwerk aanpassen maar we hebben onvoldoende techneuten. In de zorg werkt in 2040 een op de drie mensen als het zo doorgaat. Dat kán niet. Andere landen halen ook gericht arbeidsmigranten binnen. Australië en Duitsland bijvoorbeeld. We moeten het daar over hebben, maar het debat hierover is heel moeilijk. Er lijkt geen normaal gesprek over migratie meer mogelijk.’’