Werknemers bakkerij speuren zelf naar vaste klant Hans (56) die thuis blijkt overleden

Werknemers van Bakker Bart in Middelburg waren afgelopen week zo bezorgd over een vaste klant die al dagenlang niet verscheen in de bakkerij, dat ze zelf een zoekactie op touw zetten om hem te vinden. Via hun speurpogingen trof de politie de 56-jarige man thuis aan. Hij bleek overleden en lag daar vermoedelijk al zo'n twee weken.

Hans was acht jaar lang vaste klant bij Bakker Bart aan de Lange Delft. Hij kwam er elke dag. Zeven dagen per week at hij er een ontbijtje. En als hij niet kon, dan belde hij steevast de bakkerij om af te zeggen. Zo bouwde hij een band op met de werknemers en bakkerij-eigenaar Alain Desmedt.

Oudjaar was de laatste keer dat Hans in de bakkerij kwam. Na enkele dagen vroeg Desmedt zich af waar hij was. ,,Ik had er een wrang gevoel bij. Hij kwam normaal gezien elke dag. Het klopte gewoon niet.” Hij belde vorige week donderdag naar de politie, maar op het bureau waren geen meldingen binnengekomen over zijn vermissing.

Gordijnen dicht

Desmedt had verder geen contactgegevens van Hans en uitte zijn bezorgdheid tegen een klant in de bakkerij. Wonderlijk genoeg kende zij hem en gaf zijn telefoonnummer. ,,Ik heb direct gebeld", vertelt Desmedt. ,,Zijn mobieltje ging over, maar sprong daarna op voicemail.”

Via via achterhaalden de werknemers ook het adres van Hans. Desmedt ging er afgelopen weekend langs, maar de gordijnen waren dicht en niemand deed open. ,,Ik belde toen nog een keer naar zijn telefoon. Die sprong direct op voicemail. Toen gingen er een alarmbellen bij me af”, zei Desmedt. ,,Dit voelde niet goed.”

Dankbaar