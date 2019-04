Werkstraf geëist tegen Nijmeegse (21) voor bedreigen Thierry Baudet

UpdateHet OM eist een werkstraf van 180 uur tegen de 21-jarige Nijmeegse die in een leus zou hebben opgeroepen om Thierry Baudet dood te schieten. Hiervan zijn 60 uur voorwaardelijk. Dat bleek vanmiddag in de rechtbank van Amsterdam.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte zich op 23 maart schuldig gemaakt aan ernstige feiten. Ze riep tijdens een anti-racismedemonstratie in Amsterdam de leus ‘Als je Thierry dood wil schieten, roep dan paf!’. Het oproepen van geweld tegen een politicus, terwijl de verdachte vermomd over straat ging. ,,Dat raakt onze democratie in het fundament’’, aldus het Openbaar Ministerie, dat eist dat de verdachte 120 uur moet werken en nog eens 60 uur als ze nog eens de fout ingaat.

De vrouw verscheen vandaag voor de rechter. Wat eerst voor de politierechter zou worden afgedaan, was nu verwezen naar een meervoudige kamer. De verwijzing had volgens de officier van justitie alles te maken met de maatschappelijke discussie die de uitspraak van de jonge vrouw heeft veroorzaakt. Drie rechters keken naar de zaak.

‘Niet zo grappig’

De verdachte gaf tijdens de zitting zelf aan dat de leus - die ze zelf driemaal riep - al vaker was geroepen tijdens de demonstratie die dag in Amsterdam. ,,Op dat moment moesten er mensen om lachen, en ik vond het zelf ook wel grappig. Later ben ik gaan inzien dat het eigenlijk helemaal niet zo grappig is.’’

De jonge vrouw had tijdens de demonstratie nog knalblond haar, tijdens de rechtszaak was dat pikzwart. De grote media-aandacht en publieke belangstelling leken haar ogenschijnlijk niet veel te doen. Ze benadrukte dat ze absoluut niet wil dat Baudet wordt doodgeschoten: ,,Ja, achteraf besef ik dat het niet zo handig was, zeker ook met de moord van Pim Fortuyn in het achterhoofd. Maar op dat moment dacht ik daar geen moment aan, toen Fortuyn werd doodgeschoten was ik pas vier jaar oud.”

Ondanks haar vermomming werd de vrouw één dag na de demonstratie in Nijmegen aangehouden. Een Nijmeegse politie-agente herkende de verdachte van de beelden, zij is immers een bekend gezicht bij demonstraties in Nijmegen. Baudet deed aangifte tegen haar.

Blanco

Volgens de officier van justitie heeft verdachte zich zowel aan opruiing en bedreiging van Baudet schuldig gemaakt. In haar voordeel pleit het dat de vrouw een zo goed als blanco strafblad heeft - ze is eerder alleen veroordeeld voor een diefstal - en dat ze middels een persverklaring vorige week al aangaf spijt te hebben en niet te willen dat Baudet écht doodgeschoten zou worden.