Werkstraf na bedreigen advocate moordenaar: ‘Ik geen kind, jij geen kind’

Zijn 14-jarige dochter Varscha werd in 2002 in de ouderlijke woning in Wildervank gedood door een huisvriend van de familie. De dader werd in 2004 in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging.



Vorig jaar in januari hoorden de nabestaanden dat de moordenaar inmiddels buiten de kliniek verblijft. Dit was eerder tijdens een tbs-zitting besloten.



De vader van Varscha kon deze beslissing niet verkroppen en belde de advocate van de tbs'er. De Wildervanker dreigde dat hij een bom onder haar auto zou plaatsen. ,,Ik geen kind, jij geen kind", had de man geroepen. De advocate deed aangifte.