Werkstraffen geëist voor bespugen en uitschelden homoseksueel koppel

,,Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens. Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen”, zo meldt het OM bij de eis. ,,Het OM heeft het discriminatieaspect dan ook als strafverzwarend meegewogen en er is rekening mee gehouden dat Fabio en Daniël zijn bespuugd terwijl het Covid-19-virus in Nederland om zich heen sloeg.”