Wespenplaag in Nederland, en het wordt alleen maar erger

Bestrijders komen al nesten tegen ter grootte van een flinke voetbal, en de nesten kunnen de komende weken nog groter worden. Overal in het land worden vier tot zes keer zoveel wespen gezien als gemiddeld. ,,Ik denk dat we er ook nog wel meer gaan zien", aldus Rijkers. ,,Het wordt nog erger: de koningin begint het proces eerder en de nesten worden ook groter. Er kan echt nog een explosie komen."



De grootste overlast van wespen begint meestal pas eind juli of begin augustus. Dan zijn de nesten klaar en gaan de wespen op zoek naar voedsel. Doordat de nesten snel klaar zijn dit jaar, gaan de wespen eerder op zoek. Rijkers: ,,Op terrassen heb je meestal pas in augustus last, maar dat begint dit jaar nu al. In augustus zullen de nesten volledig zijn, en zal de overlast dus ook erger worden."