Wespensteek midden op IJsselmeer wordt Duitse toerist fataal

Uiteindelijk was maritieme hulpverleningsboot Odin het eerst ter plaatse. Reddingswerkers gingen meteen tot reanimatie over. Al snel arriveerden vanuit Enkhuizen ook de twee KNRM-reddingsboten Watersport-KNWV en Corrie Dijkstra-van Elk, met ambulancepersoneel aan boord. Zij namen de reanimatie over.

Meer wespenincidenten

De kustwacht stuurde verder een helikoper met medisch personeel. Alle assistentie mocht echter niet baten, aldus de KNRM. ,,We kunnen bevestigen dat het om een Duitse meneer gaat en dat hij is overleden. Waarschijnlijk heeft hij als gevolg van de wespensteek een allergische reactie ondervonden.” Lees door onder de tweet

Zaterdagmiddag kwam de KNRM bijvoorbeeld nog op het strand van Noordwijk aan Zee in actie na een wespensteek. Een vrouw was iets na 14.00 uur nabij strandafslag 21 gestoken met allergische klachten tot gevolg. Meteen werden hulpdiensten opgetrommeld waaronder de traumahelikopter, de Noordwijkse Reddingsbrigade en het KNRM-kusthulpverleningsvoertuig. Uiteindelijk liep het goed af, zegt KNRM-woordvoerder Bustin. ,,Bij deze vrouw was de allergische reactie gelukkig niet levensbedreigend. Wel is ze naar het ziekenhuis gebracht.”