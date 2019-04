Wessel vindt de vrouw met wie hij zoende op Koningsdag

Het was als zoeken naar een speld in de hooiberg, maar Wessel kan zijn geluk niet op. De onbekende vrouw met wie hij kuste op Koningsdag heeft hij gevonden. Binnenkort gaan ze samen een drankje drinken.

De foto van het kussende stel - hij op de ene boot dobberend in de Amstel, zij in de andere - werd door verschillende media opgepikt. De Amsterdamse zender AT5 koppelde er een zoektocht aan, want Wessel wilde eigenlijk wel graag weten met wie hij een kortstondige Koningsdag-romance had gehad. ,,Ik dacht: die zie ik nooit meer. Maar iemand op mijn bootje had een foto van het moment gemaakt en stuurde die naar de media. Het leek me leuk om haar op te sporen, alleen al voor het mooie verhaal.”

De kus was nogal spontaan. In de tien seconden dat ze langs elkaar heen voeren, grepen ze elkaars hand, keken ze elkaar diep in de ogen en zoenden ze. Ze verloren elkaar gelijk weer uit het oog. ,,Ik zou het wel echt heel leuk vinden om haar nog eens te zien. Dus als ze dit leest, zou ik willen zeggen: als jij het ook leuk vond, laten we dan een keer een drankje doen”, zei Wessel zaterdag tegen AT5.

Crazy