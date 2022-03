Westerschelde vol met plastic korrels, Dow Chemical ontkent een van de boosdoeners te zijn

Bij de Plastic Soup Foundation is het rapport ‘ingeslagen als een bom', zegt woordvoerder Jeroen Dagevos. ,,We wisten dat er plastic korrels in de Westerschelde zitten, maar we zijn echt geschrokken van de hoeveelheid en het grote aantal locaties. We hebben het over miljoenen korrels. De Westerschelde zit echt helemaal vol. Dit is niet meer een incidentje. We zijn enorm geschrokken."