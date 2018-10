Wethouder blauw oog geslagen bij bezoek aan woonwagenkamp

Kasteel Waarden­burg is - volgens sommigen - de engste plek van Nederland

19:24 WAARDENBURG - Nederland is vandaag in de ban van Halloween. Door het hele land heen proberen mensen elkaar met bijzondere kostuums en enge versieringen de stuipen op het lijf te jagen. Maar in deze gebouwen in Nederland spookt het 365 dagen per jaar. Volgens sommige verhalen althans.